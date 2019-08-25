Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 7,7 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в России на утро воскресенья, 25 августа, составила 50,1 тысячи гектаров.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на «Авиалесоохрану», на 00:00 по Москве 25 августа на территории РФ действовало 109 лесных пожаров на площади 50 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Отмечается, что это на 7,7 тысячи гектаров больше, чем днем ранее.

Всего на тушении лесных пожаров остаются задействованными 1,4 тысячи человек, 158 единиц техники, 27 воздушных судов на мониторинге и 12 воздушных судов на тушении.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под постоянным наблюдением и контролем продолжают находиться 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 675,8 тысячи гектаров.

Напомним, ранее основной причиной лесных пожаров в России спасатели называли неосторожное обращение с огнем со стороны человека.