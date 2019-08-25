Облачная погода, высокое давление и +23 градуса ждут москвичей 25 августа

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в воскресенье, 25 августа.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием антициклона, что обусловит облачную погоду и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве днем 25 августа составит 21..23, по области — 19..24 градуса тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет повышенным и в середине дня укажет на отметку 756 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным метеопоказателем для здоровья людей, страдающих частыми приступами стенокардии, неустойчивым артериальным давлением и мигренью.