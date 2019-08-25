"Аэрофлот" назван авиакомпанией с наименьшей долей женщин-пилотов в мире

Исследование FromAtoB.com показало, что из 4,2 тысяч пилотов «Аэрофлота» лишь 58 являются женщинами.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные платформы для путешествий FromAtoB.com, российский авиаперевозчик занял первое место в мире по величине гендерного разрыва среди пилотов.

Отмечается, что сейчас в «Аэрофлоте» работают около 4,2 тысяч пилотов, из которых лишь 58 — женщины. При этом представитель российского перевозчика уточняет, что у него трудятся 62 женщины-авиатора, из которых 48 работают пилотами, включая девять командиров экипажа. Компания подчеркнула, что одинаково относится к мужчинам и женщинам при приеме на работу, без каких-либо специальных мер по соблюдению гендерного баланса.

Кроме того, в антирейтинг FromAtoB.com попали базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates, а также Qatar Airways, Finnair Oyi и Jetconnect of New Zealand, которые уточнили, что работают над тем, чтобы увеличить долю женщин среди пилотов.

Напомним, ранее Минтруд объявил о готовности допустить женщин к работе по профессиям, которые ранее считались вредными для репродуктивного здоровья россиянок.