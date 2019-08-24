Умер один из самых богатых людей мира Дэвид Кох

В США в возрасте 79 лет умер бывший вице-президент американской семейной корпорации Koch Industries, один из богатейших людей мира Дэвид Кох, сообщает NBC.

Причиной ухода Коха из жизни стал онкологический диагноз — рак предстательной железы. В 2018 году Дэвид Кох покинул руководящий пост в компании в связи с ухудшением состояния здоровья.

Вместе со своим братом Чарльзом Кохом Дэвид спонсировал изучение новых методов лечения онкологических заболеваний. Также они являлись основателями либертарианского фонда «Американцы за процветание» и поддерживали детей нелегальных мигрантов, прибывших в США.

В этом году братья Кох заняли 11 место в списке самых богатых людей мира Forbes.