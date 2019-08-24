Против лоукостера "Победа" завели дело из-за недопуска женщины на рейс в Москве

Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении «Победы» в связи с недопуском пассажирки на рейс.

Как передает «Интерфакс», ранее в сети получило широкое распространение видео, где женщина умоляет сотрудниц аэропорта зарегистрировать ее на рейс Москва — Чебоксары. Пассажирка говорит, что выбросит неподходящие под габариты ручной клади вещи, но посадка закончилась, пока этот вопрос решался. Известно, что женщина планировала лететь на похороны своего родственника.

Правила провоза ручной клади в лоукостере «Победа» изменились в феврале этого года. Согласно им, пассажир не может пронести с собой в салон кладь превышающую габариты 36х30х4 сантиметра и весом более 10 килограмм.

Надзорное ведомство планирует проверить, своевременно ли до пассажира довели информацию о норме провоза ручной клади. При этом подчеркивается, что правила компании не могут противоречить российскому законодательству.

Ранее лоукостер «Победа» сообщал о планах довести число воспользовавшихся услугами компании до 10 миллионов человек. С начала года билеты авиакомпании приобрели почти 5 миллионов человек.