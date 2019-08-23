Власти не связывают найденную в организме врача радиацию с аварией в Неноксе

Власти Архангельска считают, что радиоактивное вещество, обнаруженное у врача, могло попасть в его организм через пищу.

Как сообщает пресс-центр правительства Архангельской области, в целом превышения допустимых уровней радиоактивности ни у кого из обследованных после катастрофы под Северодвинском не выявлено. Уточняется, что всего была проведена диагностика у более 110 человек.

В заявлении администрации говорится, что у одного из обследованных в мышечных тканях выявлены «следовые, подпороговые количества элемента цезий-137», однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе. По их мнению, вещество является продуктом распада радионуклидов, который «имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях».

«С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу», – отмечается в заявлении властей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Росатоме заявили об улучшении состояния пострадавших при ЧП под Северодвинском.