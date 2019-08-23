Споры о госзакупках, персональных данных и чувствах верующих: юридический обзор

Правительство беспокоится о выполнении банками требваний к госзакупкам. Дело дошло до того, что антимонопольная служба готовит поправки в КоАП.

В Кодексе об административных правонарушениях сейчас есть статья 15.26 — «Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности». За осуществление кредитной организацией производственной, торговой или страховой деятельности полагается до пятидесяти тысяч рублей наказания (доли процента от сделок, наверно), за нарушение кредитной организацией установленных Банком России обязательных требований — до тридцати тысяч. А вот если такие действия создают реальную угрозу интересам вкладчиков — те же пятьдесят тысяч. Поражающие воображение руководителей кредитных организаций размеры, надо сказать.

Что же касается госзакупок, то для участия в торгах за это право любая компания должна предоставить обеспечение заявки, прежде всего банковскую гарантию. Причем тем, кто стал победителем торгов, понадобится гарантия до 30 % контракта.

К судебным новостям. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека доложил о собственных ощущениях. По его словам, статья Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих практически не нужна, так как не применяется.

На Pussy Riot ее применение остановилось, а до этого она была применена пару раз. Но, видимо, государству нужен уголовный крюк, чтобы в случае кого надо к нему прикрепить. На пару лет — они же «двушечка»...

А вот Twitter — многомиллиардный бизнес — подал жалобу на штраф в 3000 рублей. Роскомнадзор пожаловался, что сведений ему о локализации персональных данных пользователей из РФ так никто из Twitter и не передал.

У защиты соцсети для публичного мгновенного обмена сообщениями (или, как это еще называют «микроблогинга») есть хорошие аргументы. Главный из которых — в ней в принципе не хранятся персональные данные. Штраф, тем не менее, по словам чиновников, выплачен. Но оспорен уже вторично...

Студенты и преподаватели собрались на митинг. Но свой — под лозунгом «Свободу студентам, свободу университетам». Кого только нет из представителей студенческой братии — и журнал, и профсоюз вместе с инициативной группой МГУ. Наверняка власти отнесутся к ним с опаской, ведь помимо указанных групп среди заявителей группы поддержки студентов Егора Жукова и Даниила Конона, заключенных под стражу в делах о якобы массовых беспорядках или якобы нападению на представителей правоохранительных органов.

А, собственно, почему опасаться? Народ бы выпустил пар и успокоился. А тут — самые дерзкие из интеллектуалов — студенты... Впрочем, власти на этом направлении совершать ошибки, увы, не привыкать...