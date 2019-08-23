Правительство продлило режим уничтожения санкционной еды

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении режима уничтожения продукции, которая приходит в Россию из США, стран ЕС, Украины, Албании и других государств, подвергнутых санкциям со стороны России, сообщает «Новая газета».

За четыре года действия указа Россельхознадзором уничтожено 32 тонны еды. Сейчас действие постановления продлено до 31 декабря 2020 года.

В июне Роспотребнадзор вместе с Советом по правам человека предложил разработать иные механизмы утилизации санкционных продуктов. Хотя бы использовать их в качестве источников биоэнергетики. Но официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью радио «Говорит Москва» назвала это предложение непроработанным.

«Удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьёзным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несёт продукция неизвестного происхождения. Это могут быть риски как для здоровья человека, так и для здоровья наших животных: сельскохозяйственных или диких», — говорила Юлия Мелано.