Клешня увязла – всему крабу пропасть

22 августа состоялось очередное согласительное совещание в Аппарате Правительства по вопросам крабовых аукционов.

И кто сказал, что бюрократическая система в России неповоротлива! Вы просто ее переворачивать не умеете. Лишь 7 августа Владимир Путин написал на некой анонимке свою резолюцию «Белоусову А. Р. (то есть помощнику президента по вопросам экономики — ред.). Прошу разобраться с заинтересованными ведомствами и доложить», и вот пожалуйста: 22 августа экстренно состоялось совещание в Аппарате Правительства. Майские указы который год исполнить не могут, а тут — просто фантастическая оперативность.

Впрочем, ничего удивительного. Автор того самого анонимного письма скромно не указан, но в отрасли все и так прекрасно знают, что написанные в нем предложения отражают интересы одного конкретного крупного игрока — «Русской рыбопромышленной компании» (РППК) Глеба Франка, зятя друга президента Геннадия Тимченко. Тут хочешь не хочешь, придется даже летом вылезти из джакузи и поработать.

Это, кстати, было уже пятое согласительное совещание по вопросам крабовых аукционов за последнее время. Провел его заместитель руководителя Аппарата правительства Алексей Уваров, и действующие лица — все те же: ФАР, ФАС, Минвосток, Минпромторг и ФСБ. Обсуждались пункты, предложенные в анонимке, а особенно то, как у добросовестных пользователей отнять еще и право на добычу краба-стригуна опилио, которое те купили только три года назад сроком на 15 лет.

В итоге «согласовали», по данным наших источников, так, как было нужно Глебу Франку: кроме камчатского краба, изъять еще и 50% объема краба-стригуна опилио Баренцева моря, приобретенные за немалые средства на аукционе 2016 года. При этом внятной аргументации для такого «взять и поделить» даже не прозвучало, да и зачем: всем и так понятно, что так надо. И кому надо, тоже понятно. Только одного из участников рынка такое «перераспределение» не коснется. И едва ли случайно, это — та самая РРПК, по мнению экспертов, главный «бенефициар» затеянной реформы.

Эта так называемая реформа еще по сути и не началась, но уже сообщается о сокращениях на рыбоперерабатывающих заводах Дальнего Востока. Почему-то оказались пустым звуком все предупреждения рыбаков и моряков — людей, непосредственно занятых в отрасли — о том, чем может обернуться переход от исторического принципа распределения квот к аукционам, уже опробованным в 90-е и доказавшим свою неэффективность.

На все эти опасения у лоббистов — один ответ: в Совете Федерации заговорили о «фейковых» новостях об угрозе, которую «новый крабовый порядок» несет экономике регионов. А председатель профильного комитета Алексей Майоров даже попытался успокоить журналистов: мол, если что, за всё ответит государство.

Государство? То есть никто? Или у этого «государства» есть конкретные фамилии? Тогда огласите весь список, начиная с главы Росрыболовства Ильи Шестакова. Ведь то, что начиналось с реформы крабового рынка в целях развития судостроения, по сути свелось к его банальному переделу в интересах одного монополиста, который этот рынок впоследствии просто убьет. Ведь, как следует из логики событий, скоро последуют новые непрозрачные аукционы с выигрышем одной отдельно взятой заинтересованной компании. Потом последует разорение других игроков, безработица, сокращение налогов, падение добычи, рост и без того немалых цен на продукцию... Это все — темное будущее, но инвестиции, так нужные отрасли, на одних этих страхах уже утекают в Корею.

Кому это выгодно? РППК? Безусловно. Государству? Навряд ли. Вот и Путин ведь своей резолюцией просил не утвердить прошение с закрытыми глазами, а разобраться. Просто профессионально разобраться. Но ведь заставь чиновника президенту молиться... Да его и заставлять не надо. Поэтому и получаем, что налогов недополучаем.

В итоге, как пишет один из телеграм-каналов, «Глеб Франк, зять Геннадия Тимченко, похоже, собрался забрать под себя всю рыбную отрасль в России. Согласно данным базы СПАРК, 9 августа были созданы сразу несколько компаний, в принадлежащих структурам Франка. Это ООО «Кальмар-И» (79,53% принадлежит «Русской рыбопромышленной компании» Франка, 20,47% - АО «Турниф»), ООО «Макрурус-Т» (75,75% у «Русской рыбопромышленной компании», 24,25% - у АО «Интрарос»), а также ООО «Сельдь-Т», ООО «Сайра-И»,ООО «Терпуг-И», ООО «Треска-Т». И вряд ли он на этом остановится.

Клешня увязла, всему крабу пропасть. И, как оказалось, не только крабу. Скоро в России останется только один рыбак. Если, конечно, государство не признает свою ответственность за разумное распоряжение природными ресурсами и за судьбы людей, занятых в отрасли.