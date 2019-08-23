"ГАЗ" планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций

Концерн «ГАЗ» может перевести сотрудников на неполную рабочую неделю с сокращением зарплаты из-за проблем с импортом.

Как пишет «Коммерсантъ», персонал предприятия уведомили о переводе на четырехдневную неделю с 21 октября 2019-го по 20 апреля 2020 года.

В качестве причины указываются американские санкции. В концерне пояснили, что их последствия, а также кризис на рынке коммерческого транспорта на фоне негативной макроэкономической ситуации в целом могут привести к снижению производственных показателей комании.

Уточняется, что одной из связанных с санкциями проблем является ограничение поставок импортных комплектующих, с которой предприятие уже столкнулось в августе.

В «ГАЗе» отметили, что высланные сотрудникам уведомления — превентивная мера, при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена. В противном случае, по мнению руководства концерна, переход позволит избежать сокращений и обеспечить стабильное производство.

В апреле бизнесмен Олег Дерипаска заявлял, что группа «ГАЗ» может пережить процедуру банкротства и быть национализирована.