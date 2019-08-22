Ввоз жизненно важных лекарств планируют осуществлять с помощью госзакупок

Незарегистрированные лекарства для тяжелобольных хотят разрешить ввозить в Россию посредством госзакупок.

Соответствующий законопроект разрабатывают члены Совета Федерации совместно с Минздравом, пишет «Интерфакс». По мнению авторов инициативы, закупку и ввоз жизненно необходимых лекарств следует поручить государству.

«Главная идея предполагаемого нами закона должна сводиться именно к этому – не передавать эти полномочия на уровень родных и близких либо благотворителей. Решение этой проблемы – задача государства», – заявил председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее о подготовке законопроекта легализации ввоза жизненно необходимых лекарств заявили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввозить по квоте, которую правительство будет устанавливать по числу нуждающихся. Заниматься этим будет «Московский эндокринный завод».

Между тем директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила, что за месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных препаратов.