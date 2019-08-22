Волонтеры нашли живой пропавшую под Нижним Новгородом пятилетнюю девочку

Найденную спустя трое суток пятилетнюю жительницу Нижегородской области в истощенном состоянии доставили в больницу.

Напомним, пятилетняя Зарина Авгонова ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района Нижегородской области 18 августа и не вернулась. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В поисках девочки были задействованы около тысячи человек. Во время операции использовались беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства и вертолеты.

Как передает пресс-служба СУ СК РФ по региону, спустя трое суток поисков ребенка удалось найти живым. Отмечается, что девочка сидела в буреломе, откуда ее на руках вынесли волонтеры.

В настоящее время ребенок в истощенном состоянии доставлен в больницу. С девочкой работают врачи.