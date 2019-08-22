В Росатоме заявили об улучшении состояния пострадавших при ЧП под Северодвинском

Трое сотрудников Росатома, пострадавшие при взрыве на полигоне под Северодвинском 8 августа, идут на поправку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков между тем заявил, что «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто имеются предпосылки для опасности», имея в виду сообщения о том, что врачи, работавшие с пострадавшими при аварии, якобы не были в должной мере проинформированы о радиационной угрозе. По словам Пескова, необходимо выяснить, от кого именно поступали такие жалобы, передает «Дождь».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что у медиков, работавших на месте взрыва под Северодвинском, не выявили облучения.

Взрыв на площадке около населенного пункта Ненокса под Северодвинском произошел 8 августа во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне. Погибли пятеро сотрудников Росатома. По официальным данным, авария случилась во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.