В Минздраве рассказали, как адаптировать первоклассника к учебному процессу

Справиться с нагрузкой и войти в новый учебный год без стрессов первокласснику должны помочь родители и педагог.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Учитель должен познакомить первоклассников со школой, рассказать о правилах, провести экскурсию по этажам, чтобы дети могли быстрее адаптироваться к новым условиям. Родителям же, наоборот, следует сохранить привычный мир ребенка без изменений», – рассказал врач-психиатр высшей категории, заведующий шестым детским психиатрическим отделением ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница» Аркадий Глазков.

По его словам, первые шесть месяцев обучения ребенка в школе не следует менять его привычный уклад и создать дома максимально комфортные условия. Не рекомендуется начинать посещать новые дополнительные кружки.

Кроме того, не стоит возлагать завышенных ожиданий на ребенка. Самое главное – дать ему возможность открыто говорить о своих проблемах.

Также родителям не рекомендуется демонстрировать свою тревогу. «Дети способны распознать ваше напряженное состояние даже по дыханию и тембру голоса, а это усилит стресс», – пояснил специалист. Он добавил, что категорически запрещается какая-либо критика школы и учителей в присутствии ребенка.