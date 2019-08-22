Ученые заявили, что косатки из "китовой тюрьмы" адаптировались к дикой среде

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщили о состоянии косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на специалистов ВНИРО, к настоящему моменту все восемь косаток, которые были освобождены из бухты Средняя, вернулись к Шантарским островам, где их выловили, и успешно адаптируются в естественной среде обитания.

«Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов — можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами», — рассказал замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

По его словам, в районе Шантарских островов ученые ВНИРО обнаружили пять семей диких косаток общей численностью более 30 особей. Кроме того, недавно были получены данные, что в районе бухты Константина одна из косаток со спутниковой меткой движется среди диких сородичей.

Напомним, всего в ходе трех этапов в естественную среду обитания выпущено восемь из десяти косаток и шесть из 87 белух, находившихся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье. Выпуск на свободу оставшихся двух косаток и еще шести белух запланирован на 22 августа.