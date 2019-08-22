Причиной поножовщины с цыганами на Кузбассе назвали домогательства к девушке

Полиция возбудила два уголовных дела после массовой драки с участием цыган в селе Подгорное на Кузбассе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что массовый конфликт, переросший в поножовщину, произошел в кузбасском селе накануне, 21 августа. Участниками драки стали порядка 20 человек, среди которых были несколько цыган, а также местные жители, ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области, в настоящее время по факту массового конфликта возбуждены два уголовных дела. Отмечается, что драке предшествовала ссора на бытовой почве, произошедшая несколькими днями ранее.

«Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что причиной конфликта стало то, что один из цыган начал приставать к девушке. За нее заступился односельчанин, однако его избили. После данного инцидента местные жители пришли к дому нападавшего, спровоцировав драку.

Источник в правоохранительных органах ранее рассказал ТАСС, что национальной подоплеки в произошедшем нет, назвав случившееся «пьяным конфликтом».

Отметим, ранее похожая подоплека стала причиной столкновений в Чемодановке Пензенской области: