Московское метро собирается судиться с оппозиционерами

ГУП «Московский метрополитен» подал иск к оппозиционерам, связанным с событиями 27 июля.

Как следует из информации на сайте Коптевского районного суда, иск подан к Алексею Навальному, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву, Ивану Жданову и Олегу Степанову.

Сумма и суть претензий не уточняются.

По словам пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш, в аналогичном иске на 550 тысяч рублей от ресторана «Армения» данные ответчиков скопированы из полицейских протоколов, отмечает Meduza.

Ранее иски о возмещении 12,5 млн рублей после протестной акции 27 июля подали «Мосгостранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».