В центре внимания
Российская медицина уже давно сама нуждается в лечении // фото: Global Look Press
Российским врачам не хватает ни на бинты, ни на йод, ни на лекарства
Чисто служебное самоубийство. Почему полицейские все чаще накладывают на себя руки
Протест пошел. Но куда? Пять вопросов о волне митингов – 2019

Новости дня

22 августа, четверг

[10:33]ОМОН следит за ситуацией в селе на Кузбассе после пьяной поножовщины с цыганами
[10:16]79% россиян не верят в свою способность влиять на решения властей
[09:44]Механик погиб в результате пожара на круизном теплоходе в Петербурге
[09:04]Глава Пентагона связал ЧП под Северодвинском с наращиванием ядерной мощи РФ
[08:30]Волонтеры нашли живой пропавшую под Нижним Новгородом пятилетнюю девочку
[08:21]Интернет-эксперты призвали ввести в школах уроки по Dota 2, Minecraft и FIFA
[07:58]Ученые заявили, что косатки из "китовой тюрьмы" адаптировались к дикой среде
[07:13]Дождь, высокое давление и +26 градусов ждут москвичей 22 августа

21 августа, среда

[18:05]Суд не стал снимать Шипулина с довыборов в Госдуму, несмотря на сокрытие счетов
[17:51]Аналитики заявили, что Месси лучше, чем Роналду, в технике ведения игры
[17:18]Имущество бывшего полковника ФСБ Черкалина требуют изъять в доход государства
[16:41]Калифорнийские ученые нашли ген, который отвечает за привыкание к опиоидам
[16:22]Лолита выиграла суд с ТСЖ по взысканию долга в 600 тысяч рублей
[16:20]Юлию Галямину снова задержали сразу по выходе из спецприемника
[16:19]Кудрин оценил поведение силовиков на митингах как беспрецедентное
[16:17]Бюджетникам обещают отгулы за участие в митинге-концерте ко Дню флага РФ
[14:46]ФАС не одобрила идею единственной интернет-площадки для главных телеканалов
[14:43]СМИ сообщили о возможной передаче украинских осужденных Киеву
[14:42]В Неноксе не будут обследовать жителей села в связи с взрывом на полигоне
[12:04]В Совфеде не одобряют возврат в России в G7 без политических партнеров
[12:02]Депутат предложил компенсировать родителям подготовку ребенка к школе
[11:41]Материалы по пяти фигурантам дел о митингах 27 июля направлены в суд

20 августа, вторник

[18:02]В мэрию Москвы подана заявка на стотысячный митинг 31 августа
[18:01]В ЕС осудили британского премьер-министра за стремление возродить ирландскую границу
[17:41]Четверть населения России уверена в том, что жизнь в стране станет лучше
[17:40]Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство "Рустави 2"
[17:37]Анна Нетребко споет с испанским тенором Пласидо Доминго осенью
[17:32]Восстановлена связь со станциями радиационного мониторинга на Чукотке и в Якутии
[16:58]Профсоюз "Учитель" отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму
[16:20]Дмитрий Рогозин выступил с похвалой Илону Маску
[16:19]Черная комедия с Нагиевым в главной роли выйдет в начале 2020 года
[15:45]Региональные власти отрицают связь закупки противогазов с испытаниями в Неноксе
[15:18]Житель Краснодарского края пожаловался на пытки в отделе ФСБ
[14:50]Мультфильм "Простоквашино" планируют экспортировать в Китай
[14:49]Илью Яшина в очередной раз арестовали на десять суток
[14:48]Минобрнауки предлагает разрешить РАН давать почетные звания деятелям культуры
[14:45]В Тольятти по факту смерти журналиста возбуждено дело о доведении до суицида
[14:44]Госпитализированного с диабетом Армена Джигарханяна выписали из больницы
[13:41]Банковские карты предлагается блокировать при подозрительных операциях
[13:41]Твиттер откажется от рекламы государственных СМИ для оздоровления контента


Фото: Агентство «Москва»
Как вернуть в аптеку купленные лекарства
Фото: Global Look Press
C какого возраста можно давать ребенку карманные деньги
Фото: Global Look Press
Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить
Фото: Global Look Press
Как заработать на старых вещах
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
Фото: Global Look Press
Семь советов, которые помогут повысить финансовую грамотность
Фото: Global Look Press
От спецназа до шаманов: самые ожидаемые кинопремьеры нового телесезона
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
Фото: Global Look Press
Пять советов для борьбы с высоким уровнем холестерина
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков

Интернет-эксперты призвали ввести в школах уроки по Dota 2, Minecraft и FIFA

Общество
08:21, 22 августа 2019

Институт развития интернета (ИРИ) предложил включить в школьную программу уроки по киберспортивным играм.

Как передает РБК, соответствующее предложение специалисты ИРИ уже направили в Минпросвещения. В нем говорится о необходимости преподавать школьникам общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводят турниры и международные чемпионаты. 

В частности, в ИРИ предложили включить в школьную программу изучение игр Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame, которые, по мнению специалистов, развивают навыки командной работы, стратегическое и абстрактное мышление, логику, скорость реакции и креативность.

При этом преподавать данные дисциплины предлагается лишь с 14 лет, «чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о петиции, созданной школьниками, которые потребовали увольнения красноярского депутата от «Единой России» Владимира Рейнгарта, выступившего за запрет компьютерной игры Minecraft. Позднее выяснилось, что депутат перепутал и вместо Minecraft пытался запретить легендарную Warcraft.

 

Поделитесь статьей:

Общество

79% россиян не верят в свою способность влиять на решения властей

Читать далее >

Общество

Волонтеры нашли живой пропавшую под Нижним Новгородом пятилетнюю девочку

Читать далее >

Общество

Интернет-эксперты призвали ввести в школах уроки по Dota 2, Minecraft и FIFA

Читать далее >

Политика
11 лет без войны: как выживает сейчас Южная Осетия
Глава Пентагона связал ЧП под Северодвинском с наращиванием ядерной мощи РФ
Суд не стал снимать Шипулина с довыборов в Госдуму, несмотря на сокрытие счетов
Бюджетникам обещают отгулы за участие в митинге-концерте ко Дню флага РФ
Общество
Минздрав предупреждает курильщиков, а Минтруд – защищает от дискриминации
79% россиян не верят в свою способность влиять на решения властей
Волонтеры нашли живой пропавшую под Нижним Новгородом пятилетнюю девочку
Интернет-эксперты призвали ввести в школах уроки по Dota 2, Minecraft и FIFA
Колумнисты
Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Сократить рабочую неделю – мысль правильная, но в случае с нашим правительством она высказывается людьми, которые делают все наоборот

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Силовые ведомства обозначили свое превосходство над обществом и пребывают в уверенности, что теперь все должны жить только их интересами

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Путин охотно участвует в триумфах и надолго исчезает в минуты серьезных кризисов – именно по его исчезновениям можно оценить степень их серьезности


Культура и ТВ
Испуганные Масляковы решили откупиться от суда по КВН
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство "Рустави 2"
Анна Нетребко споет с испанским тенором Пласидо Доминго осенью
Мультфильм "Простоквашино" планируют экспортировать в Китай
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Лолита выиграла суд с ТСЖ по взысканию долга в 600 тысяч рублей
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Черная комедия с Нагиевым в главной роли выйдет в начале 2020 года

Здоровье
Верховный суд признал незаконным "потребительский" штраф за услуги в рамках ОМС
Калифорнийские ученые нашли ген, который отвечает за привыкание к опиоидам
При старческом слабоумии мозг теряет "нейроны бодрствования"
Бессонница повышает риск развития сердечной недостаточности
Туризм
Путешествия Александра Цекало и Дарины Эрвин
ФАС предлагает приватизировать "Победу" для развития внутренних направлений
С какими ошибками в билете не пустят в поезд?
Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
Авто
В Госдуме нацелились на старые автомобили и новые средства передвижения
Вместо трассы Москва – Казань предлагают построить дорогу до Владимира
Минпромторг выступил против запрета на использование старых автомобилей
В Госдуме предложили изменить ПДД с учетом появления гироскутеров
Недвижимость
Нехорошие квартиры: как вернуть заплаченные мошенникам миллионы
Сумма комфортного дохода для обслуживания ипотеки выросла с марта на 5,6%
3-этажный подземный торговый центр появится на месте "ямы на Павелецкой"
Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
Читайте также
Свежий номер

У Владимира Путина теперь другая фамилия. По крайней мере, в Росреестре // фото: Global Look Press
Владимир Путин стал Игорем Петровичем Сергеевым-Градским – по данным Росреестра
Фото в статье: Global Look Press
Современные ревизоры. В Счетной палате сошлись люди Кудрина и Сердюкова
Окрестности аэропорта превратили в помойку // фото: Дмитрий Соколов
Кто свил на подмосковной свалке гнезда для чаек – истребителей аэробусов
Фото: Global Look Press
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
// фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
"Putin Team" Овечкина стала пуховиком
Любовь Соболь // стоп-кадр: BBC News - Русская служба / YouTube
Любовь Соболь:
Отступить сейчас – значит проиграть навсегда
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Константин Кулясов // фото: Андрей Струнин
Константин Кулясов:
Ощущение, что враг идет на Москву войной
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь


Александр Масляков – старший // Фото: Максим Бурлак / Global Look Press
Испуганные Масляковы решили откупиться от суда по КВН
Виктор Цой // фото в статье: архив автора
Кто спекулирует на имени Цоя?
Евгения Васильева // фото: Global Look Press
Суд признал право Евгении Васильевой на ребенка суррогатной матери
Мусорные баталии длятся с 2018-ого года // фото: Global Look Press
Фестиваль по понятиям: на "НаШИЕСтвии" в итоге выступила прокуратура
Фото: Межрегиональный интернет-журнал «7х7».ru
В Карелии расстрелянных политзеков "перекрасят" в красноармейцев?

imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press
Дети делают родителей счастливее – но лишь после ухода из дома
Лолита Милявская // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Лолита выиграла суд с ТСЖ по взысканию долга в 600 тысяч рублей
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали в Сети жители глубинки в августе
Отчаянная градохозяйка. Как руководит Усть-Илимском 28-летняя Анна Щекина
Фото в статье: Анна Нова (Златоуст)
Пенсионерка из Златоуста заменила собой дворников, маляров и соцработников