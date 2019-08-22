Интернет-эксперты призвали ввести в школах уроки по Dota 2, Minecraft и FIFA

Институт развития интернета (ИРИ) предложил включить в школьную программу уроки по киберспортивным играм.

Как передает РБК, соответствующее предложение специалисты ИРИ уже направили в Минпросвещения. В нем говорится о необходимости преподавать школьникам общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводят турниры и международные чемпионаты.

В частности, в ИРИ предложили включить в школьную программу изучение игр Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame, которые, по мнению специалистов, развивают навыки командной работы, стратегическое и абстрактное мышление, логику, скорость реакции и креативность.

При этом преподавать данные дисциплины предлагается лишь с 14 лет, «чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о петиции, созданной школьниками, которые потребовали увольнения красноярского депутата от «Единой России» Владимира Рейнгарта, выступившего за запрет компьютерной игры Minecraft. Позднее выяснилось, что депутат перепутал и вместо Minecraft пытался запретить легендарную Warcraft.