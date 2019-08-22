Идею о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года одобрили в "Справедливой России"

В «Справедливой России» поддержали законопроект, предполагающий запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года.

Депутат от «справороссов» Федот Тумусов поддержал инициативу Минздрава, предлагающую запретить продажу алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Я на стороне Минздрава. Возраст надо повышать, потому что действительно до 21 года формируется организм человека. Нельзя в это время ему заливать спиртное», – заявил Тумусов.

Ранее инициатива Минзрава была поддержана в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодёжи. Против законопроекта выступили Минэкономразвития и Минфин.