Дождь, высокое давление и +26 градусов ждут москвичей 22 августа

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 22 августа.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесет с собой кратковременные дожди и переменную облачность.

Температура воздуха в Москве 22 августа достигнет 24..26, по области — 21..26 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба.

По словам специалистов, повышенный фон атмосферного давления, а также довольно высокая влажность воздуха могут стать причиной появления симптомов недомогания, усиления спастических реакций у лиц, страдающих хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, гипертонией, нейроциркуляторной астенией и мигренью.