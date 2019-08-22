Бизнес заставят оплачивать утилизацию мусора. Заплатить за это могут покупатели

Минприроды хочет реформировать систему ответственности производителей за отходы, чтобы увеличить сборы.

Сейчас компании могут выбирать: платить сбор за утилизацию мусора или самим его утилизировать. Это касается не всех, а только тех, кто производит товары из 54 групп: постельное белье, одежду, газеты, моторные масла, шины, зеркала, стеклопакеты, пластиковые бутылки, различную упаковку и многое другое.

Теперь платить придятся всем. Компания может сначала отдать сбор, затем утилизировать мусор и только после этого рассчитывать на возврат денег.

— Сама по себе инициатива полезна как для планеты в целом, так и для граждан России, — говорит представитель московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов. — Но надо понимать, что если будет резкий скачок по сборам, то бизнес попытается переложить эту дополнительную нагрузку на потребителей, это отразится на покупателях.

Супрунов подчеркивает, что заниматься вопросом утилизации мусора, увеличивать количество перерабатываемых отходов и стимулировать бизнес платить и заниматься утилизацией нужно постепенно, поэтапно, «это не должно быть ни для кого шоком»:

— Многие предприятия и так работают на грани рентабельности, это может стать для них последним ударом и они закроются, — объясняет Супрунов.