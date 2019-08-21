ФАН анонсировал посвященную Классификатору СМИ онлайн-конференцию 21 августа

Сегодня, 21 августа, впервые в истории Федерального агентства новостей состоится онлайн-конференция с руководителем издания Евгением Зубаревым. Во время трансляции главный редактор ответит на все вопросы, связанные с Классификатором СМИ.

Нет ничего удивительного в том, что новая актуализированная версия спецпроекта ФАН «Классификатор СМИ» вызвала большой резонанс среди представителей многих русскоязычных изданий. Деление масс-медиа на антироссийские, государственные, патриотические, общественно-политические и иностранные спровоцировало неоднозначную реакцию.

В рамках прямого эфира Евгений Зубарев готов подробно объяснить широкой аудитории, насколько важно в настоящий момент сохранять объективность преподносимой информации. Ведь в условиях информационной войны такие крупные интернет-монополисты, как Google, Twitter, Facebook и даже Википедия не гнушаются выставлять в негативном свете российские издания и зачастую блокировать их без всяких объяснений.

По его мнению, такая открытая пропаганда буквально разрушает образ жителя России. В данном случае он – лишь мишень в информационной войне. Пока что только информационной. Но кто знает, чем это может закончиться.

Так, например, фейк штатовских СМИ о наличии у Ирака оружия массового поражения спровоцировал целую серию массивных информационных атак на эту страну. А закончилось все физическим ее уничтожением странами НАТО. Схожим образом развивались события в Египте, Венесуэле, Сирии, Ливии, Югославии и других государствах.

Напомним, онлайн-трансляция состоится на канале ФАН-ТВ в Youtube. Начало в 15.00. Вопросы можно задавать через мессенджер Telegram.