Депутат предложил компенсировать родителям подготовку ребенка к школе

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов выступил с предложением компенсировать родителям затраты на подготовку к школе, сообщает RT. Свое предложение он выдвинул в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам Чернышова, российские семьи вынуждены ограничивать свои расходы по иным статьям, когда речь заходит о подготовке ребенка к школе. «В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тысячи рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — мотивирует свое предложение Чернышов.

Для реализации своей задумки Чернышов предлагает разработать программу господдержки «Первосентябрьский капитал», которая сможет покрывать часть расходов родителей на образовательные нужды. Также депутат предлагает установить предельную стоимость «школьной корзины». По его мнению, она не должна составлять четверти зарплаты родителей.

Ранее 28-летний депутат Госдумы стал известен своими предложениями сделать образование в пограничных вузах бесплатным, запретить рекламу «вейпов», внедрить «уроки отцов» в старших классах школы и другими инициативами.