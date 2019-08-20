Минздрав предупреждает курильщиков, а Минтруд – защищает от дискриминации

Новые уведомления от приставов и правила блокировок по сомнительным переводам: обзор юридических новостей от 20 августа.

Курильщики давно притесняются в современном обществе. Но вот в одной ситуации на их сторону встал целый Минтруд — в публичном споре с Минздравом. Последний ратует за укрепление общественного здоровья и предложил ввести штрафы для курильщиков и наоборот — поощрение тем, кто вредными привычками не обременен.

Но в трудовом ведомстве высказались однозначно: недопустимо ограничивать права работника иначе как в связи с его деловыми качествами. Формально уменьшение вознаграждения за труд может быть только в связи с профессиональными качествами, любое иное — дискриминация.

Суммы, украденные мошенническим путем, предложено блокировать вместе с картами, на которые они были зачислены. Такое предложение от кредитных организаций последовало во время анонса заседания комитета по безопасности в рамках деятельности Ассоциации банков.

Информационный повод удался. До 30 рабочих дней (а это полтора месяца) — на такой срок предложено блокировать карты. Это своего рода обеспечительная мера, ведь, как утверждают представители кредитных организаций, даже если вы оперативно отреагируете на мошенническое списание, банк-отправитель не сможет вернуть эти деньги.

Поэтому вначале предложили замораживать спорную транзакцию, а о том, чтобы без согласия клиента блокировать всю карточку, разговор пошел только сейчас. Вопросы есть и у юристов, и у финансистов: как быть если возникнет казус, а карточка будет заблокирована? Проследим за дискуссией...

Со следующего года граждане получат очередной сервис от службы приставов. Поправки в закон об исполнительном производстве, согласно которым должники будут извещаться по СМС об ограничении выезда за рубеж, внесены в начале августа.

При этом, чтобы услуга была активирована, необходимо ваше согласие — в виде расписки с наличием номера телефона. Также предупреждать будут путем уведомления через личный кабинет на сайте госуслуг.