"Картина" маслом для Навального

Приднестровские олигархи решили спрятаться за московскими протестами.

Массовые уличные акции в российской столице неожиданно ударили по русскоязычным зрителям за рубежом. Сервис «Картина.ТВ», который транслирует российские каналы за границей, отключили от всей сетки «Первый канал. Всемирная телесеть». Причем отключили не просто так, а по решению суда. Если учесть, что всего в странах Запада насчитывается до миллиона точек подключения к российскому телеэфиру, аудитория одной этой «Картины» составляет более миллиона человек (по 2-3 зрителя на телевизор). Солидная цифра.

Неофициально на «Картине» грустную новость объяснили «политикой». «Данная ситуация возникла из-за того, что мы поддержали Дождь, Навального и выборы в Мосгордуму, - приводит позицию сервиса «Новая газета». - Сейчас когда мы находимся в стадии переговоров с руководством Первого канала, была искусственно создана данная ситуация, для того, чтобы оказывать на нас давление».

Только нелогично как-то все получается. В разгар митингов Москве должно быть выгодней доносить официальную точку зрения Кремля до масс, а не отрубать Первый канал от эфира. Да и потом, прежде ни о какой поддержке ни «Дождя», ни Навального, ни тем более «выборов в Мосгордуму» на «Картине» даже не заикались. Хотя бы потому, что споры у сервиса с Первым каналом возникли задолго до избирательной кампании в Москве, а суд принял свое решение об обеспечительных мерах против сервиса еще до начала массовых акций протеста. При этом в решении суда тоже, естественно, ни слова нет о политической подоплеке конфликта — только исключительно о «нарушении авторских и (или) смежных прав». Иначе говоря, «Картина» банально воровала программы «Первого канала».

На сайте «Картины» Навальный тоже даже намеком не упомянут: «До 1 июля 2019 года имелся контракт с «Цифровым семейством» Первого канала. К сожалению, Первый канал запросил за продление лицензии цену, по которой нам до сих пор не удалось достичь договоренности, и этот вопрос по-прежнему находится в стадии решения». Да нет, уже не находится. Похоже, на Первом окончательно решили, что с таким партнером о чем-то договариваться бесполезно.

«С момента своего основания и до конца 2015 года «Картина.ТВ» осуществляла вещание большинства российских каналов, включая Первый канал и наши тематические каналы, без какого-либо договора, то есть совершенно нелегально... После достаточно сложных переговоров нам удалось прийти к компромиссному соглашению, и был заключен контракт, по которому «Картина» платила приемлемый лицензионный платеж. Финансовые условия контракта должны были действовать до 30 июня 2019 года. Однако летом прошлого года «Картина» приостановила все платежи по действующему контракту, но продолжала вещать в полном объёме. Последний платеж был получен нами в июле 2018 года. «Картина» предложила внести изменения в действующий контракт и сократить платеж практически в три раза», — пояснил в интервью «Русской Германии» директор компании «Первый канал. Всемирная телесеть» Алексей Ефимов. Так что и тут, как видим, никаких следов Навального. Только деньги.

Немудрено. Смешно ожидать поддержки российской оппозиции от сервиса, владельцы которого на поверку оказались даже не российскими, а приднестровскими олигархами из авторитетного в непризнанной республике холдинга «Шериф». Которые очень любят поиграться в политику. Два года назад, в преддверии выборов в Бундестаг, «Картину» даже обвиняли во вмешательстве в выборы в Германии, после того как во время ее трансляции на экране появились эмблема партии «Альтернатива для Германии» и лозунг на русском языке: «Голосуйте за «Альтернативу для Германии»! За наше общее будущее». То есть, используя российские ТВ-программы, расположенная в Висбадене компания Kartina Digital GmbH по сути занималась предвыборной агитацией за «Альтернативу для Германии» непосредственно перед выборами 2017 года в германский Бундестаг. Целевой аудиторией компании были проживающие в Германии русскоговорящие избиратели. Так что если какие выборы приднестровских олигархов когда и волновали, так это выборы отнюдь не в Мосгордуму и не с лозунгом российской оппозиции. Но немецие СМИ, естественно, видели в этой самодеятельности «руку Кремля». То есть «Картина» подставляла российские власти, да еще и в разгар эпопеи с санкциями.

Но почему тогда сегодня возник «Дождь» и Навальный? Да, видно, потому, что 24 июня 2019 года владельцы «Картины» подали в региональный суд Landgericht Frankfurt am Main иск за номером 2-06 O 267/19 против АО «Первый канал. Всемирная Сеть», обвинив АО в картельном сговоре, то есть в желании получать деньги за свой телевизионный продукт. В суде такая претензия вряд ли прокатит, но мнимая оппозиционность сервиса — слабый, но все же аргумент в судебном споре. Все-таки моральная поддержка оппозиции «кремлевскому режиму» остается на Западе в моде.

Видимо, на этом и строится весь расчет. Да и собственным обманутым абонентам, которые подписались на «Картину» во многом ради «Первого канала», «Карусели» и т. п., тоже надо что-то придумать в ответ на их, как говорят на «Картине», «эмоциональные отзывы».

Вот только на суд такой политический аргумент вряд ли подействует. Особенно если вспомнить, что проблемы с нарушением авторских прав у «Картины.ТВ» возникали и в самой Германии: еще в 2016 году прокуратура Франкфурта-на-Майне открыла производство в отношении гендиректора Kartina TV Андреаса Райха по заявлению футбольной Бундеслиги, и в штаб-квартире компании в Висбадене даже проводился обыск.

«Хватило бы одного небольшого смягчающего обстоятельства, и утром 21 октября 2015 г. во время обыска у бизнесмена из Висбадена Андреаса Райха следователи могли бы оказаться в глупом положении, - писал тогда «Висбаденский курьер». - Ведь он мог бы предоставить им соответствующие договоры, подтверждающие, что все происходит по закону и что прокуратура Франкфурта идет по ложному следу. Но до сегодняшнего дня никаких смягчающих обстоятельств предоставлено не было. Вначале Райх заявил, что со всеми предлагаемыми 160 российскими каналами существуют соответствующие договоры. Если таковые существуют, как и юридически действительные соглашения с польскими и индийскими вещателями, то они должны быть всегда под рукой. Вместо этого Райх без возражений принял тот факт, что с момента обыска уже два месяца являются заблокированными счета компании».

Как отмечал журналист Вольфганг Деген, Kartina TV – основной спонсор местной футбольной команды:

«Райх только потому так привлекает общественный интерес в Висбадене, что он является председателем богатого традициями футбольного клуба Висбадена SV Wiesbaden, а сервис Kartina TV является основным его спонсором. Но более глубокий анализ ведет в Приднестровье, полоску земли, которая отреклась от Молдавии. Непризнанное государство, Эльдорадо организованной преступности, криминальная зона свободной торговли. Райх родился в современном Приднестровье и там же глубоко укоренился и его бизнес.

К примеру, его совместный бизнес с миллиардером и олигархом Виктором Гушаном. В Висбадене Гушан числится совладельцем двух компаний, Kartina Digital и Tirastel. Последняя закупила у ESWE Versorgung недвижимость по адресу Райнгауштрассе, 53 на общую сумму в 3,1 миллиона евро. В Приднестровье в свете расследования об отмывании средств лихорадочно ведется поиск денег. Среди прочего это 254 миллиона долларов, которые Гушан умудрился «заработать» в этой беднейшей местности и провести через принадлежащий его холдингу банк и оффшорные компании».

Словом, учитывая столь сомнительную репутацию, убедить суд в благих намерениях своего пиратства собственникам сервиса вряд ли удастся, даже прикрывшись мнимой оппозиционностью. Да и со зрителями такой «дождливый» финт не пройдет. Точнее, уже не проходит, судя по их комментариям на странице «Картины» в Фейсбук (стилистика сохранена):

«Один первый канал стоит 100-120 ненужных каналов».

«Заплатите за лицензию и все, раньше надо было вести переговоры».

«Если первый канал такой дорогой, то почему без него подписка не дешевеет?.. На мой взгляд, лучше добавить первый и убрать 20 низкорейтинговых, статистика просмотров точно есть».

«Без Первого канала на этой помойке под названием Картина нечего делать!!! Уже бОльшая часть моих знакомых, после ситуации с Первым каналом отключились от этого примитива. Мы следуем за ними!!!»

С такой реакцией абонентов только и остается, что ударится в оппозицию. Во всяком случае, это дешевле, чем платить за ворованный контент. А иногда, как показывает практика, даже выгодней.