Четверть населения России уверена в том, что жизнь в стране станет лучше

Около 30% жителей России уверены, что через 20 лет экономическая и финансовая ситуация в государстве не изменится.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно опубликованным данным, четверть населения России при этом считает, что жизнь в стране станет лучше, а ухудшений ожидают 22% россиян.

Уточняется, что почти две трети россиян (62%) не видят смысла в том, чтобы выстраивать свои планы на жизнь на ближайшие несколько лет. Из них каждый пятый объясняет это нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне. Вместе с тем 28% россиян считают нынешнюю ситуацию в стране благоприятной для того, чтобы строить планы на будущее.

По данным исследования, 54% респондентов считают, что их жизнь зависит исключительно от них самих. В том, что судьбу формируют внешние обстоятельства, убеждены 35% опрошенных. Остальные 11% не смогли ответить на вопрос, от каких факторов в большей мере зависит их будущее.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что около четверти россиян рассказали об ухудшении своего материального положения.