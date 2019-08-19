В аэропорте Внуково не пропустили груз с насекомыми из Великобритании

Региональное управления Россельхознадзора не пропустило в Россию груз с 20 миллионами насекомых из Великобритании, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Контейнер был задержан на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго». Обнаружилось, что для перевозки 20 055 тысяч насекомых нет соответствующих санитарно-сопроводительных документов и отсутствует разрешение от Россельхознадзора для ввоза подконтрольного груза.

Недокументированные насекомые были возвращены в страну отправления.

Ранее сообщалось, что в аэропорте Екатеринбурга таможенники изъяли у гражданина 38 килограммов красной икры, которую он пытался перевезти в Финляндию.