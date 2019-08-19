Роспотребнадзор изучит здоровье учеников после запрета на гаджеты в школах

Минпросвещения вместе с Роспотребнадзором и Рособрнадзором направили регионам рекомендации по ограничению использования учениками в школах средств мобильной связи, сообщает RT.

В документе предлагается всем участникам учебного процесса переводить телефоны на режим «без звука» при входе в учебную организацию, а школьникам запретить использовать мобильные устройства во время уроков. Исключением должны стать дети, для которых использование гаджетов обусловлено инвалидностью. Отдельно необходимо проработать вопрос мест хранения устройств.

В течение года Роспотребнадзор должен будет изучить, как запретительные меры повлияют на здоровье школьников, а Рособрнадзор и Российская академия образования оценят влияние новых ограничений на эффективность образовательного процесса.

Этот вопрос ранее неоднократно поднимался на региональном и федеральном уровнях. В марте прошлого года Министерство образования и науки в Татарстане рекомендовало школам ограничить использование гаджетов в школе, сообщало ТАСС. В прошлом году сама министр просвещения Ольга Васильева говорила, что запретительные меры могут вызвать обратную реакцию у подростков и полный отказ от смартфонов в школе не целесообразен.

Запрет на использование мобильной связи учителями и учениками уже действует в Франции, писала газета Le Monde. Ограничения предлагались президентом Эммануэлем Макроном еще во время его избирательной кампании в 2017 году.

В Великобритании уже 120 школ запретили использовать телефоны ученикам до 16 лет. Планируется сделать это ограничение абсолютным для всех среднеобразовательных заведений в стране, пишет Daily Mail.