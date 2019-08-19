В Карелии расстрелянных политзеков "перекрасят" в красноармейцев?

Раскопки, которые проводит Российское военно-историческое общество (РВИО) в Карелии в поисках захоронений советских военнопленных, вызвали скандал. Чтобы узнать, расстреливали ли финны в годы Второй мировой красноармейцев в местечке Сандармох, историки-общественники стали раскапывать мемориал памяти жертв политических репрессий.

Казалось бы, в чем проблема? Пусть исследуют. История эта вышла на уровень федерального скандала прежде всего из-за конфликта двух общественных исторических организаций, находящихся на разных политических полюсах: РВИО, подконтрольного Владимиру Мединскому, и общества «Мемориал» — ныне гонимого, нежелательного и запрещаемого. РВИО озабочено охранением всего, связанного с Великой Отечественной войной. «Мемориал» был создан для изучения сталинских репрессий.

Конфликт вокруг Сандармоха случился из-за того, что, во-первых, гипотезы о финских расстрелах в этом месте ничем не подтверждаются, в том числе давно открытыми финскими архивами об известных местах казней красноармейцев (по словам финских экспертов, эти архивы доступны и в Москве). Во-вторых, по утверждению «Мемориала», у РВИО нет необходимых разрешений на проведение раскопок на территории мемориального комплекса, кроме письма и. о. министра культуры Карелии. В-третьих, впервые эти захоронения обнаружил в 1997 году Юрий Дмитриев, на которого потом внезапно повесили громкое дело об изготовлении детской порнографии (провел год в СИЗО и был оправдан). «Мемориал» считает, что РВИО попросту оскверняет память тех, кто был расстрелян своим же режимом, и пытается «сменить табличку» на мемориале.

Ситуация усугубляется мелкими конфликтами на месте. К примеру, РВИО утверждает, что копает за периметром мемориала, но наблюдатели в Сандармохе это опровергают. Одну из сомневающихся журналисток копатели почему-то заподозрили в наличии гражданства США и даже вызвали полицию. Гражданство США обнаружено не было, а даже если бы и было — что с того?

Скандал рискует вырасти во вторую Катынь, где, как известно, расстрелянных чтили и чтят все, а вот имена палачей подбирают в зависимости от направления кремлевского ветра или собственной политической позиции. История с липовым «обнаружением» американского гражданства у живого человека на самом деле уже многое говорит и о методах, и о целях копателей РВИО.

«Идея о захоронении в урочище "Сандармох" жертв политических репрессий активно используется рядом стран в деструктивных информационно-пропагандистских акциях в сфере исторического сознания», — написал в том самом письме и. о. местного министра Соловьев. И это, пожалуй, всё, что нам надо знать о тех, кто ищет на мемориале свою правду. Ведь даже петрозаводские историки, выдвинувшие версию о красноармейцах, не подвергают сомнению факт, что там лежат останки расстрелянных политзаключенных. И откуда только такие охочие до «исторической правды» министры культуры в России берутся?

«Правдоруб» Соловьев, кстати, своей «правды» очень стесняется. В Минкульте подлинность письма нам подтвердить отказались: «Руководство в командировке, нам дано указание не говорить ни "да", ни "нет"».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2019 под заголовком «Политзэков перекрасят в красноармейцев».