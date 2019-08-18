Свидетель по делу "Сети" получил политическое убежище в Финляндии

Свидетель по «пензенскому делу» о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона».

Покинул Россию Капустин еще в марте прошлого года, уточняет «Радио Свобода». В январе 2018-го он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ. Позднее Капустин заявлял, что его пытали током во время допроса.

Позже госструктуры отказались возбуждать уголовное дело о пытках по заявлению свидетеля, а следы от ударов током назвали укусами клопов.

Ранее сообщалось об отложении суда по делу Анны Павликовой, которой инкриминируют участие в террористической организации «Новое величие». Девушке стало плохо во время заседания и ей вызвали «скорую».