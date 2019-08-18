Публицист Борис Стомахин объявил голодовку из-за перевода в ШИЗО

Публицист Борис Стомахин, осужденный по статьям о разжигании межнациональной розни, объявил голодовку из-за перевода в штрафной изолятор. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на активистку Международного комитета защиты Стомахина Наталию Погорельскую.

Публицист заявил, что будет пить только воду на протяжении всех назначенных ему семи суток в ШИЗО. Отмечается, что тюремный врач отказался подписывать перевод в изолятор, поскольку у заключенного зафиксировано давление 120 на 180, но сотрудники пенитенциарного учреждения этот факт проигнорировали.

Перевод Стомахина в ШИЗО сделан в связи с нарушением режима. Заключенному вменяют, что он «был без бирки» и «не встал, когда вошел господин начальник в камеру».

Напомним, Борис Стомахин с 2014 отбывает наказание по двум уголовным делам об экстремизме и призывах к экстремистской деятельности.