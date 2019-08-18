Омичи пригласили губернатора на митинг за чистый воздух

Жители Омска провели 18 августа экологический митинг, сообщает «Омск-Информ». Граждане требуют установить источник загрязнения атмосферного воздуха.

Отмечается, что выбросы газа, которые негативно влияют на дыхательную систему, не прекращаются с весны 2017 года. Активисты считают, что власти покрывают виновников экологической проблемы. Газовые выбросы снова были ощутимы ночью накануне митинга, но граждане сетуют, что невозможно дозвониться на горячую линию Минприроды, чтобы вызвать мобильную эколабораторию.

Митингующие будут требовать исполнения на территории города национального проекта «Чистый воздух». На мероприятия приглашены губернатор области Александр Бурков и министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов.