Киев передаст Израилю наркоторговца, сбежавшего при первой экстрадиции

Служба безопасности Украины вновь задержала знаменитого организатора наркотрафика Амос Дов Сильвера, который находился в международном розыске, сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

Ранее Сильверу удалось совершить побег из киевского аэропорта «Борисполь» при экстрадиции. Он прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он отправился в магазин дьюти-фри, откуда и исчез.

Сторонник легализации марихуаны Амос Дос Сильвер является создателем сети по распространению наркотиков TeleGrass, которая работала на базе Telegram. В Израиле утверждают, что через этот канал продавались в том числе кокаин и экстази.

После задержания Сильвера в Украине в Израиле также было арестовано 42 его сообщника.