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Красный Крест насчитал в Донбассе полторы тысячи пропавших без вести

Общество
15:41, 17 августа 2019

За время боевых действий на территории Донбасса пропали без вести около полутора тысяч человек.

Об этом рассказал глава Донецкого офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) Сирил Жорена. «У нас нет точной цифры, но это порядка 1500 человек... Грубо говоря, из более чем 1500 пропавших без вести более 700 случаев остаются открытыми нашими офисами по обе стороны линии соприкосновения», — передает «Интерфакс» слова представителя МККК.

Жорена сообщил, что в регионе работают команды судмедэкспертов Красного Креста, которые ведут поиски и помогают в идентификации останков погибших. При этом он отметил, что гуманитарная ситуация в Донбассе с 2014 года улучшилась.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил вопросы деэскалации военного конфликта на юго-востоке Украины.

Теги: Украина, ДНР ЛНР

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