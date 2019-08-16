СК отказался проводить проверку по жалобам на жесткие задержания во время акций

СК отказался проводить проверку по заявлениям шести человек, избитых полицейскими во время акций в Москве.

Об этом рассказал руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков, пишет «Новая газета».

«Мы получили четыре стандартных ответа из СК об отказе проводить доследственные проверки по заявлениям избитых правоохранителями на акциях 27 июля и два аналогичных – по акции 3 августа», – сообщил Петряков. По его словам, СК в своих ответах охарактеризовал действия сотрудников полиции как правомерные. Отмечается, что все отказы подписаны одним и тем же лицом.

Правозащитник добавил, что два человека уже обжаловали отказы в Тверском суде Москвы. Речь идет о Константине Коновалове, которого жестко задержали 27 июля во время пробежки у мэрии Москвы, а также об Андрее Кургине, которого, как он сам рассказал, полицейские задержали во время велопробега, избив при этом дубинками.

С заявлением в СК также обращались Кирилл Белоусов, Евгений Дубинин, Алексей Семенов и несовершеннолетний Александр Костюк.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Следственный комитет направлено 37 заявлений в связи с публикациями в телеграм-канале «Товарищ майор» персональных данных граждан, так или иначе причастных к акциям в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.