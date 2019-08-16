Россия планирует к 2035 году увеличить экспорт зерна на треть

Дмитрий Медведев подписал сценарий стратегии развития зернового комплекса до 2035 года, сообщает «Парламентская газета». При этом премьер-министр отметил, что Россия уже входит в тройку лидеров крупнейших мировых экспортеров зерна.

Согласно оптимистичному сценарию, рост производства должен достичь 150,3 миллиона тонн, из которых 63,6 миллиона должны поставляться на экспорт. На сегодняшний день в России производится 113,3 миллиона тонн зерна. 43,3 миллиона из них экспортируются. В этом году Минсельхоз прогнозирует увеличение урожая почти на пять миллионов тонн.

Для реализации стратегии планируется увеличить посевные площади, минерализовать почву, увеличить господдержку аграриев и сократить инфраструктурные издержки.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров предположил, что достижение поставленных целей возможно при освоении российскими агрономами неиспользуемых сельхозземель. Такие посевные площади предлагается либо изымать, либо стимулировать их владельцев на обработку почвы. В рамках стратегии на эти цели будут выделено 99 миллиардов рублей.

Майоров предположил, что у России открываются широкие возможности для экспорта зерна на фоне острой ситуации с продовольствием в мире.

Ранее Росстат сообщал о повышении цен на хлеб в России. Отмечается, что цены на зерновой продукт опережали темпы инфляции в 2019 году.