Росгвардия предложила не допускать к оружию осужденных за езду в пьяном виде

Тема ужесточения законодательства об обороте оружия станет одной из основных в осенней сессии Госдумы. Катализатором изменений стал прошлогодний случай стрельбы в керченском колледже. Владимир Путин поручил Росгвардии переработать нормативную базу для усиления контроля за оборотом оружия.

Как сообщает «Новая газета» поправки в закон «Об оружии» со стороны силового ведомства были предложены, но накануне Кремль вернул их на доработку, поскольку признал излишне жесткими. При этом ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что существенных изменений законодательная база не претерпит.

Сообщается, что Росгвардиия предложила проводить медосвидетельствование держателей оружия ежегодно, а не раз в пять лет, как предполагает текущее законодательство. Предложение было отклонено по причине финансового обременения граждан. Данный фактор особенно актуален для труднодоступных местностей, для которых охотничий промысел является обыденным укладом жизни.

Взамен предложено проверять наличие противопоказаний к использованию оружия по запросу от организаций здравоохранения. Минздрав это предложение отверг, ссылаясь на врачебную тайну.

Отдельно Росгвардия предлагает ужесточить учет списанного оружия и установить запрет на его продажу и дарение. Но механизм осуществления данного надзора пока не прописан.

В ограничительных мерах предлагается запретить выдачу разрешения на ношение оружия не только людям, осужденным за преступления, но и тем, в отношении кого пока только ведется уголовное преследование. Также доступ к оружию не смогут законно получить те, кто наказывался за вождение транспорта в пьяном виде.

Всего, по данным Росгвардии, в России обладателями оружия являются почти 4 миллиона человек.