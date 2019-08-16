Проверка ФСИН подтвердила факты избиений и вымогательств в "Крестах-2"

Проверка ФСИН выявила многочисленные нарушения условий содержания арестантов в СИЗО «Кресты-2» в Петербурге.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева.

«Подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения», – рассказал Бояринев. Он уточнил, что речь идет о нарушениях при содержании как ранее отбывавших наказание заключенных, так и впервые осужденных.

По словам Бояринева, сейчас оценивается роль руководства УФСИН по Петербургу и Ленобласти во всех выявленных случаях. В частности, выясняется, как были организованы меры по профилактике и обеспечению заключенных, а также по какой причине вопросы и жалобы родственников арестантов оставались без ответа.

Результаты проверки планируется представить на следующей неделе, сообщил представитель ФСИН.

Ранее проект Gulagu.net опубликовал заявление о пытках и избиениях заключенных в так называемых пресс-хатах со стороны других арестантов, которые в обмен на это получают разные бонусы и льготные условия содержания. К письму прилагались фото- и видеоматериалы с избиениями заключенных. Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил об отстранении сотрудников СИЗО «Кресты-2» из-за неоднократных нарушений и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.