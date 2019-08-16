Организацию "Домой в СССР" запретили в России

Суд Республики Коми признал экстремистской организацию «Домой в СССР», призывавшую вернуть Советский Союз путем военного переворота. Деятельность организации теперь запрещена на территории РФ.

Как сообщает НТВ, создатель организации Сергей Тараскин объявил себя врио президента СССР и императора Российской империи и пообещал отдать оперативников, проводивших обыски у организаторов, под трибунал. Российскую Федерацию в организации считают нелегитимным государством. «Домой в СССР» предлагала игнорировать законы России как якобы не существующей страны.

Тараскин и один из последователей организации Александр Тюрнин (самозваный «глава КГБ Коми») призывали к военному перевороту. Ранее, во время домашнего ареста по делу о нападении на сотрудников ГИБДД, Тюрнин публиковал призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов. Также он самовольно срезал электронный браслет. «Главе КГБ»в итоге назначили четыре года колонии общего режима.

Изначально организация занималась продажей «документов СССР», якобы «освобождавших» покупателей от уплаты налогов и платежей за коммунальные услуги. «Советские паспорта» и «профсоюзные билеты» продавали только за российские рубли, при этом организация поддерживала использование советских денег.