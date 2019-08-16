Обзор юридических новостей от 16 августа

Немало сегодня хороших новостей. Например, подлинная сенсация в деле режиссера Серебренникова.

Напомню, Кирилла Серебренникова и еще трех судят за растрату бюджетных средств. Прокуратура вообще говорила о том, что нет доказательств, что проект, на который было исрасходована львиная часть денег, вообще выпускался.

Сегодня же суд огласил результаты экспертизы. Во-первых, проект «Платформа» признали значимым культурным явлением. Во-вторых, отсутствие финансовых документов не позволяет уточнить сумму расходов организации. Ну и самое занятное — в-третьих: на проект израсходовано на 90 миллионов больше, чем выделило государство...

Стоит ли говорить, что защита осталась довольна выводами экспертов. Вместе с тем стоит помнить, что несколько людей по делу успело поесть тюремной баланды, а привлечение к ответственности построено на показаниях ранее судимой бухгалтера «Седьмой студии». И то, что с ней связались, в принципе и есть главная ошибка... Режиссеру Серебренникову не дали закончить съемку фильма «Лето», экстренно этапировав его из Питера в Москву, длительное время он находился под домашним арестом.

В преддверии анонсированных акций протеста стороны продолжают подготовку к событиям. И если объявление на сайте поиска работы о поиске снайпера для Росгвардии можно считать дурной шуткой или попыткой поиграть на нервах, то следующего заявления стоило ждать: председатель Мосгоризбиркома заявил, что его комиссия обращается в Следственный комитет с требованием расследовать подделку подписей в пользу кандидатов.

Назвался груздем — полезай в кузов, да? Видео с людьми, оставлявшими подписи за кандидатов, которым горизбирком отказал в регистрации, во время рассмотрения жалоб отказались просматривать, но многие «забракованные» подписи исключили из отказного решения. А всего, напомню, отказали сразу 57 самовыдвиженцам в депутаты московского парламента...

Вопиющий приказ об ограничении встреч иностранных ученых с российскими пока не имеет силы. Такое распоряжение было предано огласке в местной газете «Троицкий вариант» — спасибо коллегам. Из него следовало, что встречи российских ученых с их иностранными коллегами должны проходить по специальным правилам: на рабочем месте, необходимо разрешение от руководства ученого, до встречи должны быть представлены паспортные данные (!) иностранных исследователей, а по ее итогам в Минобрнауки должен быть направлен письменный отчет. Не подозревающие ни о чем подобном иностранные исследователи не должны пользоваться какими-либо «средствами накопления информации»... В общем, не наука, а какой-то уголок чекиста получается.

Выяснилось, что такой приказ есть, зовется он, правда, рекомендациями, но при этом, как и любой подзаконный акт, не зарегистрирован в Министерстве юстиции, а значит, не обладает правовой силой.

Роскачество перед выходными поделилось советами о том, как распознавать фейковые отзывы о товарах. С главным можно согласиться наполовину: полагаться надо не на эмоции и оценочные суждения (вот только как же быть с мнением потребителя?).

Со всем остальным можно поспорить, как-то: наличие восторженных слов и рекламных призывов «убедиться самим», а также многократное упоминание названия компании. Это не относится к обману. Как и обилие фактов, которые обычный покупатель не запомнил бы или не мог знать.

Можно лишь принять к сведению, что отсутствие деталей и наличие исключительно общих фраз о товаре или услуге, а также похожесть нескольких отзывов друг на друга могут вызвать недоверие. Как по мне, изучив те или иные факторы, придется так или иначе прибегать к оценочному суждению — уже своему собственному.