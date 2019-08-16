Обновленная "Ленинка"

«Ночь музеев» в этом году уже отгремела, до «Ночи искусств» еще далеко, и именно поэтому сейчас так ценен музей, куда можно было бы заглянуть после работы. Для всех трудоголиков (хотя, конечно, не только!) Российская государственная библиотека представляет путешествие по коридорам и читальным залам знаменитой «Ленинки». Главное здание распахнет двери даже поздним вечером, и кто знает, какие открытия ждут лично вас в этих легендарных стенах...

Ну а всех остальных, кто не так сильно привязан к поздним часам, в РГБ ждет обширная программа экскурсий — от «Третьего зала» до коллекции автографов классиков отечественной литературы, — променадов — от Дома Пашкова до Ваганьковского холма = и мастер-классов от экслибриса до переплета.