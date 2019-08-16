Сотрудники московского угрозыска жалуются на уведомления о сокращении

Большая часть сотрудников уголовного розыска получила уведомления о сокращении, передают «Открытые медиа» со ссылкой на сотрудника межрегионального профсоюза полицейских и администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Правозащитник сообщил, что также оповещены о расторжении контракта многие работники управлений экономической безопасности и противодействия коррупции и наркоконтроля. По словам Воронцова, эти мероприятия связаны с планами по реорганизации в структуре, но изначально реформа предполагала избавление от начальников и заместителей начальников оперативно-розыскных частей.

«Это похоже на процедуру избавления от неугодных: мы тебе выдаем уведомление, сокращаем должность, потому что у нас реорганизация. Тут же эту должность вводим обратно, и не факт что сотрудник обратно на нее будет. Поэтому сейчас все сидят на чемоданах», — поясняет Воронцов.

О том, что в Московском уголовном розыске запланированы массовые увольнения с руководящих должностей, было известно еще в июне, соообщало ИА Regnum. Предполагалось, что освободившиеся сотрудники будут переведены в районные отделы полиции.