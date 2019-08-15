В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Девушку, сочинившую стихотворение о жестокости сотрудников правоохранительных органов, пригласили посетить отряд ОМОН.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в соцсетях появилось стихотворение 16-летней уроженки Башкирии Арины Исхаковой, написанное якобы от лица дочери сотрудника ОМОНа. В нем говорится о жестокости силовиков во время разгона несогласованных акций.

В интервью изданию Znak.com девушка рассказала, что политикой не интересуется, а на митинги не ходит. По словам Арины, стихотворение она написала, поскольку ей «показалось неправильным избиение беззащитных людей» во время митингов и акций. Также девушка призналась, что в ее семье нет полицейских.

Комментируя творчество Арины Исхаковой, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин предположил, что несовершеннолетние «втягиваются в подобные пиар-акции» обманным путем. «Низко и подло со стороны технологов, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий, использовать в своих целях детей и подростков», – подчеркнул Грибакин.

Грибакин заявил, что официально приглашает автора стихотворения посетить отряд ОМОН, чтобы девушка могла лично убедиться в том, что его сотрудники «с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок».