В центральную полосу России придет потепление, а на юг – зной

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев пообещал, что температура в центральной части страны вернется к климатической норме, а местами превысит ее на два-шесть градусов, передает «Российская газета».

В ближайшие дни в Воронежской, Липецкой областях и в Поволжье местами воздух может прогреться до 34 градусов.

В среду в Москве ожидаются +25 градусов. В четверг днем до 23 градусов тепла, в пятницу — до 21. Выходные тоже обещают быть достаточно теплыми — до 22 градусов тепла. С четверга метеорологи обещают небольшие дожди в столице.