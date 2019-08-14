В центре внимания
Между первой и второй сериями ачинских взрывов Минобороны заявляло, что опасности нет // фото: соцсети
Что стоит за серией ЧП в воинских частях России?
Накат на Навального: новые обыски, допросы и аресты в ФБК
Новое "Болотное дело": решили пересажать всех, кто выходит на прогулки?

Новости дня

14 августа, среда

[18:04]Ильдара Дадина задержали около колонии в Смоленской области
[17:59]Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца в доме экс-главы Киргизии
[17:47]Обыски у "королей госзаказа" связали с "делом Захарченко"
[17:36]Ангела Меркель обвинила Россию в расторжении договора о ракетном разоружении
[17:36]В WhatsApp появилась функция авторизации по отпечатку пальца
[17:09]Мэрия готова согласовать московскую акцию протеста 25 августа без шествия
[16:58]Участника акции 10 августа арестовали по "статье Ильдара Дадина"
[16:44]Минобрнауки обязало своих сотрудников отчитываться о встречах с иностранцами
[16:43]ФАС предлагает приватизировать "Победу" для развития внутренних направлений
[15:43]Диета для профилактики кардиоболезней оказалась опасной для сердца
[15:18]В России стало на 12% меньше молодоженов и на 21% меньше разводов
[15:17]Удельный вес атеистов среди молодежи в России составляет 37%
[14:38]Минпромторг выступил против запрета на использование старых автомобилей
[14:37]Россияне стали на 4% меньше покупать мясо из-за его подорожания
[14:04]Опубликовано видео последствий жесткой посадки Ми-8 на Камчатке
[14:03]Биография Александра Беглова исчезла с официального сайта "Единой России"
[14:02]В Госдуме предложили изменить ПДД с учетом появления гироскутеров
[14:01]В центральную полосу России придет потепление, а на юг – зной
[14:00]Автор жалобы на телеграм-канал "Товарищ майор" намерен дойти до ЕСПЧ
[12:16]Иркутский альпинист погиб в горах Киргизии
[12:04]Пропавший в Сирии борец против рабства Олег Мельников жив
[11:56]Число не желающих участвовать в выборах россиян достигло максимума с 2016 года
[11:55]В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
[11:54]Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 40 человек
[11:53]Ремонт "Лошарика" планируют начать осенью

13 августа, вторник

[18:05]Оппозиционеры подали заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве
[17:31]Медиков, работавших на месте ЧП под Северодвинском, отправили на обследования
[17:28]В Госдуме предложили установить правила утилизации пищевых отходов
[16:39]Американскую журналистку оштрафуют за съемку на встрече с мэром Киселевска
[15:55]Профессии кассира и повара названы самыми востребованными на рынке труда
[15:48]Фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках" снова госпитализирован
[15:33]В Екатеринбурге выселили фонд помощи детям с аутическими расстройствами
[14:37]Зеленский упростил получение гражданства для россиян, преследуемых на родине
[14:33]Песков осудил применение грубой силы при разгоне акций протеста
[13:05]Бывшего президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота
[12:05]Активиста Котова будут судить за неоднократное нарушение правил митинга
[11:49]Кибермошенники начали запрашивать ID устройств у своих жертв
[11:18]Мэрия отказала мундепам в согласовании акции протеста 17 августа

12 августа, понедельник

[18:27]"Союзмультфильм" удивился выпуску памятных монет в честь "Бременских музыкантов"
[18:26]Челябинская журналистка, писавшая о коррупции, получила ранение в голову


Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
В одной только Москве 2758 камер // фото: агентство «Москва»
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Фото: Global Look Press
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
Фото: Global Look Press
Сколько действуют результаты ЕГЭ?
Фото: Global Look Press
Пять советов для борьбы с высоким уровнем холестерина
кадр из фильма "Иди и смотри"
В США назвали советский фильм лучшим кино о Второй мировой войне
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
Стоп-кадр: «Россия 1»
Возвращение "Сватов" и другие ожидаемые новинки кино- и телесезона
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков

Обыски у "королей госзаказа" связали с "делом Захарченко"

Общество
17:47, 14 августа 2019

14 августа в Москве проходят обыски по адресам, связанным с совладельцами группы компаний «1520» – крупного подрядчика РЖД.

Как сообщают «Ведомости», информацию об обысках подтверждают как источники, близкие к силовикам, так и информаторы со стороны «1520».

Уголовное дело по статье об организации преступного сообщества с использованием служебного положения возбудил Следственный комитет. Средства подрядчика РЖД выводились за рубеж через банки, общая сумма «отмытых» таким образом средств, по предварительной оценке, составляет около 200 миллирдов.

Агентство «Росбалт» сообщало, что расследование связано с делом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, которому, по версии СКР, на протяжении десяти лет давали взятки тогдашние совладельцы ГК «1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Между тем официального подтверждения информации «Ведомостям» получить не удалось, а официальный представитель группы компаний «1520» обыски в компании опроверг.

Издание отмечает, что «1520» была крупнейшим строительным подрядчиком РЖД, что принесло ее совладельцам первое место в рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа» в 2018 году.

Поделитесь статьей:

Общество

Обыски у "королей госзаказа" связали с "делом Захарченко"

Читать далее >

Общество

Участника акции 10 августа арестовали по "статье Ильдара Дадина"

Читать далее >

Общество

Минобрнауки обязало своих сотрудников отчитываться о встречах с иностранцами

Читать далее >

Политика
Игорь Сечин внимательно слушает
Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца в доме экс-главы Киргизии
Ангела Меркель обвинила Россию в расторжении договора о ракетном разоружении
Мэрия готова согласовать московскую акцию протеста 25 августа без шествия
Общество
Календарь как союзник Роскомнадзора
Обыски у "королей госзаказа" связали с "делом Захарченко"
Участника акции 10 августа арестовали по "статье Ильдара Дадина"
Минобрнауки обязало своих сотрудников отчитываться о встречах с иностранцами
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

К плюсам эпохи Путина можно отнести окончательное сбрасывание масок – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью


Культура и ТВ
Юлия Ауг: Надо знать, кто бьет нас на мирных акциях
Марк Розовский просит уволить Нину Масляеву
Антон Долин: Тарантино не знает, чем занимается Мединский
У Минкультуры нет информации о рассмотрении в КС жалобы "Пионера" на цензуру
Шоу-бизнес
"Переводы Гоблина нравятся тем, кто кино по-настоящему не любит"
Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела
Жениться на Собчак, издать книгу с Сурковым: Богомолов полон планов
Дочь Эдуарда Успенского: Отец не был добрым дедушкой

Здоровье
Лекарства от остеопороза снижают риск ранней смертности на 34%
Кетогенная диета останавливает развитие одного типа рака легких
Пять советов для борьбы с высоким уровнем холестерина
Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
Туризм
Адище и грузинские бандиты: приключения Ивлеевой в путешествиях
ФАС предлагает приватизировать "Победу" для развития внутренних направлений
Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
"Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авто
В Госдуме нацелились на старые автомобили и новые средства передвижения
Минпромторг выступил против запрета на использование старых автомобилей
В Госдуме предложили изменить ПДД с учетом появления гироскутеров
В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
Недвижимость
Нехорошие квартиры: как вернуть заплаченные мошенникам миллионы
Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России
Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
Читайте также
Свежий номер

Фото: Global Look Press
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Белозеров повязан квартирной цепью // фото в статье: Global Look Press
Миллиарды – вагонами. Кто и как обогащается на контрактах с РЖД
Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Фото: Дмитрий Соколов
Радиоактивная Москва: где фонит столица
Олег Дерипаска // фото: Global Look Press
Как закалялся Дерипаска
Юлия Ауг // фото: Андрей Струнин
Юлия Ауг:
Надо знать, кто бьет нас на мирных акциях
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин


Эдгард Запашный // фото: Global Look Press
Эдгард Запашный простил мертвого Доренко за "подонка"
Нина Масляева // фото в статье: Global Look Press
Марк Розовский просит уволить Нину Масляеву
Фото: Global Look Press
Фейк недели: как "база штаба Навального" попала к "Товарищу майору"
стоп-кадр / YouTube
"Ахмат" снова забил "козла" на стадионе
Путин и Рогозин // фото: Global Look Press
Дмитрий Рогозин прикрылся роботом Федором

Фото: Дмитрий Этманов
Современный спорт стал жертвой черного пиара в Пермском крае
Календарь как союзник Роскомнадзора
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители регионов в Сети на минувшей неделе
Rammstein // фото: Global Look Press
Москвичи сметают билеты на западных звезд и не хотят слушать российских на халяву
// фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Ученые посоветовали смотреть чайкам в глаза, чтобы они не отнимали еду