Обыски у "королей госзаказа" связали с "делом Захарченко"

14 августа в Москве проходят обыски по адресам, связанным с совладельцами группы компаний «1520» – крупного подрядчика РЖД.

Как сообщают «Ведомости», информацию об обысках подтверждают как источники, близкие к силовикам, так и информаторы со стороны «1520».

Уголовное дело по статье об организации преступного сообщества с использованием служебного положения возбудил Следственный комитет. Средства подрядчика РЖД выводились за рубеж через банки, общая сумма «отмытых» таким образом средств, по предварительной оценке, составляет около 200 миллирдов.

Агентство «Росбалт» сообщало, что расследование связано с делом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, которому, по версии СКР, на протяжении десяти лет давали взятки тогдашние совладельцы ГК «1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Между тем официального подтверждения информации «Ведомостям» получить не удалось, а официальный представитель группы компаний «1520» обыски в компании опроверг.

Издание отмечает, что «1520» была крупнейшим строительным подрядчиком РЖД, что принесло ее совладельцам первое место в рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа» в 2018 году.