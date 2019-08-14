В России стало на 12% меньше молодоженов и на 21% меньше разводов

За первые шесть месяцев 2019 года в России было заключено более 333 тысяч браков, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Росстат. В прошлом году за аналогичный период в брачное партнерство вступили на 12,6% пар больше.

Чуть более чем на 2,5% увеличилось количество регистраций семей в Туве и Ингушетии. На Чукотке этот показатель упал на 23%. В Адыгее и Костромской области — на 20,6%.

При этом на Чукотке почти на 34% снизилось количество разводов. Примерно теми же темпами уменьшается количество подаваемых в ЗАГС заявлений о разводе в Магаданской, Псковской и Саратовской областях. В целом по стране россияне стали разводиться на 21,8% реже. с начала года зарегистрировано чуть больше 230 тысяч разводов.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва с опубликованной информацией Росстата не согласилась. «Наоборот, увеличивается количество регистрируемых браков, потому что понимают, что это защита детей. Это статус женщины, во-первых. Это защита ребёнка в случае развода, алименты. Это наши традиции, в конце концов. Что это за сожительство?! Это не мой взгляд, это тоже Росстат. Хотелось бы, чтобы все до одного браки регистрировались и чтобы женщина помнила о своей ответственности перед государством и своими детьми», — заявила Плетнева в интервью радио «Говорит Москва».

Ранее Росстат сообщал, что более половины детей из многодетных семей в России признаны «абсолютно бедными».