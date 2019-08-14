Календарь как союзник Роскомнадзора

Потерявший «популярность» на фоне протестов РКН, видимо, заскучал и решил отличиться. Что ему в очередной раз удалось.

На этот раз набегу интернет-надсмотрщиков подвергся екатеринбургский сайт «It's my city» — портал новостей города и области. Роскомнадзор заявил, что в афише мероприятий на сайте не указан возрастной ценз каждого события, что нарушает закон о защите детей от вредной информации. И прислал якобы подтверждающий это скриншот.

Вообще значок «18+» на «It's my city» приколочен намертво в правом нижнем углу и поэтому украшает абсолютно все материалы портала — даже статью о развитии молочной отрасли в регионе с фотографией красивой буренки.

Поэтому РКН пришлось включать смекалку. Точнее, как высказался издатель проекта Дмитрий Козелев, «смекалочку». Бравые цензоры прикрыли значок «18+» приложением «Календарь», встроенным в ОС Windоws, наштамповали скриншотов и предъявили все это на голубом глазу.

фото: «Анонимный канал Дмитрия Колезева» в Telegram

«Просто чтобы вы понимали, на что идут ваши налоги, — констатирует Дмитрий Козелев в своем телеграм-канале. — P. S. Будем судиться».

Даже если это не «смекалочка», а банальный косяк ведомства, сотрудникам которого зачем-то нужен постоянно включенный «Календарь» перед глазами, подумайте: вот эти вот люди, которые не могут сладить с Windows, пытаются помешать нам пользоваться Интернетом!