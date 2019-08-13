Американскую журналистку оштрафуют за съемку на встрече с мэром Киселевска

Американка Алина Симоне прибыла в город Киселевск Кемеровской области по туристической визе, но в итоге на нее был составлен протокол за нарушение правил въезда на территорию РФ.

Пожаловался на иностранку в полицию мэр города Максим Шкарабейников, сообщает издание «Абажур».

Алина присутствовала на встрече градоначальника с жителями посёлка Карагайлинский и фотографировала происходящее. Жители жаловались на появление червей в водопроводе.

Алину представили как корреспондента The New York Times, хотя она уже не работает в этом издании. Но девушка все равно брала разрешение на съемку у участников встречи, поскольку то же самое она делает у себя в стране, чтобы на нее не могли подать в суд в случае публикации материала.

Девушке грозит штраф размером в 5 тысяч рублей и выдворение из страны, но она не признает себя виновной. Полицейские записали в протоколе, что в ее планах было создание документального фильма, но Симоне настаивает, что вела съемку исключительно как турист.