В Москве ожидаются дожди с грозами и потепление

В ближайшие дни в московском регионе ожидаются дожди с грозами, однако будет тепло.

«После холодной, дождливой и ненастной погоды, которую принято называть непогодой, наступает комфортный период», - передает «Интерфакс» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он сообщил, что со вторника погоду будет определять теплый атмосферный фронт.

По его словам, в понедельник воздух прогреется до 22 градусов, а 13 августа столбики термометра достигнут отметки в 25 градусов. Температура будет около нормы и чуть выше.

С полудня вторника до полудня среды в регионе пройдут местами дожди с грозами, возможен ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. К пятнице, 16 августа, ожидается небольшое похолодание, однако дневная температура не упадет ниже 20 градусов, а ночи будут теплыми – до 15-17 градусов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил США в дождливом лете, а также пожарах в России.