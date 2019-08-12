В Геленджике построят город будущего

Первый культурный фестиваль «STAR Wings – город будущего» пройдет 20 и 21 августа на курортном побережье Краснодарского края, в Геленджике.

На два дня городской форум соберет талантливых молодых людей со всей России, которые представят свои творческие работы, продемонстрируют навыки и умения. Дизайнеры, художники, режиссеры, спортсмены – планируется, что в фестивале примут участие более 100 человек из Геленджика, Москвы, Самары и других российских городов.

В эти дни организаторы планируют создать город будущего, город мечты с улицами развлечений, проспектами обучений, город, в котором хочется развиваться, отдыхать и жить.

Гостей импровизированного города STAR Wings ждут мастер-классы, творческие встречи и автограф-сессии с представителями культурного сообщества, признанными мэтрами искусства, знаменитыми спортсменами и олимпийскими чемпионами, звездами эстрады и шоубизнеса.

Среди приглашенных: певец, актер, телеведущий Алексей Воробьев, певицы Марув и Мари Краймбрери, группа «Мохито», актриса театра и кино, певица Анастасия Стоцкая, продюсер и легендарный режиссер детского киноальманаха Борис Грачевский, телеведущая Оксана Федорова, актриса театра и кино Елена Захарова, актер Дмитрий Милер, танцевальная группа «Тодес», шоу барабанщиков «Васильев Грув» и многие другие.

Специальными гостями STAR Wings станут чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ господин Ли Сок Пэ, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ господин Ли Хуэй, чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Мань, первые лица города Геленджик, меценаты и партнеры проекта.